ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
  • Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel

Descatalogado

SatinShave AdvancedAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

BRL140/00

4.3
| (253) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel
Descubre las ventajas de un afeitado apurado y suave en piernas y cuerpo. La afeitadora femenina SatinShave Advanced te garantiza una piel suave incluso en la ducha o bañera. Consigue una piel sin vello, sin irritar, de forma sencilla y cómoda.
Ver todos los beneficios

Afeitado con gran deslizamiento que cuida la piel

  • Afeitadora de lámina única

  • Recarga de 8 horas

  • 4 accesorios

Lámina flotante para un afeitado uniforme

Lámina flotante para un afeitado uniforme

La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme.

Recortadores con punta suave para evitar rasguños

Recortadores con punta suave para evitar rasguños

Los recortadores con punta en forma de perla redondeada delante y detrás de la lámina de afeitado hacen que la afeitadora se deslice suavemente sobre tu piel y evitan los rasguños para que disfrutes de un afeitado suave con la piel.

Primera depiladora con mango en forma de S

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

253

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

2

08/11/2020

España

España

Totalmente recomendable

La tengo casi 1 año y es perfecta. Apura muy bien la depilación, es muy rápido depilarse con ella, no hace absolutamente nada de daño ni cortes. Es muy fácil depilarse con ella y se adapta muy bien a las curvas de las piernas. Se limpia fácilmente y la batería dura muchísimo, aunque te avise de que le queda poca batería, te da tiempo a depilar el cuerpo entero. Sin duda la mejor opción para una depilación sin dolor.

Ventajas

Indolora, buena batería, rápida

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

17/08/2020

España

España

Sorprendente

Necesito afeitadoras con las depiladoras me producen reacción a la piel por la sangre y está máquina es maravillosa por la delicadeza con la que afeita las piernas y luego l acabado sorprende mucho tenía otra de otra marca pero me paso a philips por que el acabado y los materiales son lo que yo necesito graciass a philips por hacer estos productos no todas podemos utilizar depiladoras

Ventajas

Todo que sigan fabricando este tipo de productos que casi no hay

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

14/08/2020

España

España

PIERNAS SUAVES Y LISAS SIN NINGÚN DOLOR

Estoy encantada con el producto. Mi mejor compra sin duda alguna! La máquina se desliza suavemente sin necesidad de agua ni jabón ni ningún producto para depilar. No hala, no arranca, corta muy delicadamente. Las piernas me quedaron espectaculares y la zona de bikin la trabajo muy bien. El hecho de que no necesite pilas sino que tenga cargador supone un ahorro más. Facinada, eso estoy

Ventajas

Efectividad

Contras

Se le callo un pequeño palito y no sé de dónde era pero siguió funcionando normal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Advanced BRL130/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.