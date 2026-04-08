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Portafiltro

CP0140/01

Portafiltro

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Manuales y documentación

Este portafiltro permite colocar filtros de papel 1x2 o filtros permanentes para la cafetera Daily Collection. Es fácil de desmontar y limpiar.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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