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Tapa de recipiente para la leche de Philips
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Cubierta superior de recipiente para la leche de Philips. Compatible con las series 4000 de Philips, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP y 5000 de Philips.
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