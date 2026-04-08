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Conector del tubo de leche

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Conector del tubo de leche

CP0158/01

Conector del tubo de leche

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Manuales y documentación

Pieza reemplazable del recipiente para la leche. Compatible con las series Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP, SM y Philips 5000.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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