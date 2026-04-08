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Kit de recipientes para la leche completo

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Kit de recipientes para la leche completo

CP0355

Kit de recipientes para la leche completo

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Este completo recipiente para la leche, que incluye el tubo para la leche, prepara una leche con espuma deliciosa. El recipiente también puede guardarse cómodamente en el frigorífico. Compatible con Incanto y Picobaristo (serie SM).

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  • 8 April 2026

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