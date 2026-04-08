Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Café
Todas las series
Kit de recipientes para la leche completo
Asistencia
CP0355
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Este completo recipiente para la leche, que incluye el tubo para la leche, prepara una leche con espuma deliciosa. El recipiente también puede guardarse cómodamente en el frigorífico. Compatible con Incanto y Picobaristo (serie SM).
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.