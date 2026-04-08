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Bandeja de goteo

CP0391

Bandeja de goteo

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Manuales y documentación

Esta bandeja de goteo recoge las aguas residuales del dispositivo. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con la serie Picobaristo y Philips 5000.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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