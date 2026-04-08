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Tubo de leche flexible para el recipiente para la leche completo. Incluye el conector. Compatible con el modelo Xelsis del año 2017.
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