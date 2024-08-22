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Jarra de café

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Jarra de café

CRP716

Jarra de café

Descatalogado

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Manuales y documentación

Esta jarra recoge el café preparado con la cafetera. Garantiza la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Compatible con la cafetera Philips con molinillo de café.

  • PDF archivo
  • 22 August 2024

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