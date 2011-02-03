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Descatalogado
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año, las cuchillas de tu afeitadora Philips recorren la altura del Everest... ¡49 veces! Después de tanto trabajo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el máximo rendimiento de la afeitadora sustituyendo los cabezales HQ8/51 cada 2 años.
HQ7120/17
HQ7140/17
HQ7142/40
HQ7160/17
HQ7290/17
HQ7320/17
HQ7240/17
HQ7782/16
HQ7742/16
HQ7762/16
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.
4.3
de 4
70
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Juanmad
03/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Queconazo
22/11/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads