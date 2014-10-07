ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Cabezales de afeitado

HQ9/51

4.3

| (120) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Disfruta de un afeitado apurado

Cada año, las cuchillas de tu afeitadora Philips recorren la altura del Everest... ¡49 veces! Después de tanto trabajo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el máximo rendimiento de la afeitadora sustituyendo los cabezales HQ9/51 cada 2 años.

Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Speed-XL

Speed-XL
Afeitadora eléctrica

HQ8100/16

8200 series

8200 series
Afeitadora eléctrica

HQ8240/17

SmartTouch-XL

SmartTouch-XL
Afeitadora eléctrica

HQ9100/16

SmartTouch-XL

SmartTouch-XL
Afeitadora eléctrica

HQ9160/16

SmartTouch-XL

SmartTouch-XL
Afeitadora eléctrica

HQ9170/16

SmartTouch-XL

SmartTouch-XL
Afeitadora eléctrica

HQ9190/21

8200 series

8200 series
Afeitadora eléctrica

HQ8260/17

Speed-XL

Speed-XL
Afeitadora eléctrica

HQ8140/16

Cambia el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • 3 cabezales

Cabezales de repuesto para afeitadoras PowerTouch

Cabezales de repuesto para afeitadoras PowerTouch

Los cabezales de repuesto HQ9 son compatibles con las afeitadoras PowerTouch (PT9xx) y AquaTouch (AT9xx).

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

120

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

08/03/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.