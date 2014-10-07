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Descatalogado
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año, las cuchillas de tu afeitadora Philips recorren la altura del Everest... ¡49 veces! Después de tanto trabajo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el máximo rendimiento de la afeitadora sustituyendo los cabezales HQ9/51 cada 2 años.
HQ8100/16
HQ8240/17
HQ9100/16
HQ9160/16
HQ9170/16
HQ9190/21
HQ8260/17
HQ8140/16
3 cabezales
Los cabezales de repuesto HQ9 son compatibles con las afeitadoras PowerTouch (PT9xx) y AquaTouch (AT9xx).
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
4.3
de 4
120
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
jbformy
07/10/2014
España
Comprador verificado
muy practico
es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
JMPS48
28/12/2013
España
Excelente producto
Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado
JOSEAZUAGA
08/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado