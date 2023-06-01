Buscar términos
Apurado superior* diseñado para durar
Máxima durabilidad con cuchillas autoafilables fabricadas en acero similar al de la industria aeroespacial, diseñadas para mantenerse afiladas y resistir incluso las condiciones más exigentes. Disfruta de un nivel de afeitado apurado y una comodidad personalizada para la piel día tras día.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Afeitadora eléctrica en acero de grado espacial
Estas cuchillas rotatorias en 360° forjadas en acero de alto rendimiento y de grado espacial, y diseñadas para autoafilarse durante 2 años, cortan el pelo en todas direcciones para imitar el crecimiento natural del pelo.
Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.
El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.
Esta afeitadora eléctrica de Philips, diseñada para seguir los contornos de la cara y el cuello, dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para lograr un afeitado cómodo y apurado.
Nuestras afeitadoras están diseñadas para ofrecer la máxima calidad e incluyen una garantía de 5 años para que puedas disfrutar de la máxima fiabilidad y rendimiento. Afeitado tras afeitado.
Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %** para reducir la irritación.
La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 500 veces por segundo. El sensor de adaptación de corriente adapta automáticamente la potencia de corte para lograr un afeitado suave y sin esfuerzo.
Perfecciona tu afeitado al emparejar la afeitadora con la aplicación Shaving de Philips. Afeitado tras afeitado, realiza un seguimiento del progreso de tu piel, personaliza el afeitado y domina la técnica para conseguir un afeitado tan apurado como agradable a la piel.
Para obtener el mejor rendimiento durante más tiempo, la potente dosis de limpieza lubrica y limpia en profundidad la afeitadora en tan solo 1 minuto. La dosis es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua****. Es la dosis de limpieza más pequeña del mundo, que puedes guardar fácilmente y utilizar en cualquier lugar.
Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.
Completa tu look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora que, incorporado en su cuerpo, es la mejor manera de mantener el bigote y recortar las pantallas.
Al sustituir el 30 % de nuestros plásticos internos por plástico reciclado, ahorramos toneladas de plástico virgen en la producción. Además, nuestras cuchillas están fabricadas en un 80 % de acero reciclado y se producen en una fábrica que usa un 100 % de energía renovable.
Cambia tu look con el perfilador de barba de fácil montaje. Elige entre 5 posiciones de longitud para crear desde una barba de tres días perfecta a una barba corta y bien recortada. Las puntas redondeadas y los peines-guía del perfilador están diseñados para evitar la irritación de la piel.
Carga completamente la afeitadora en 1 hora en el soporte, diseñado para cargar y almacenar el dispositivo cómodamente.
La primera afeitadora de Philips con pantalla OLED dinámica muestra todas las funciones y notificaciones de la afeitadora con animaciones nítidas y fluidas. La interfaz intuitiva incluye orientación SkinIQ, estado de la batería, consejos de limpieza y mucho más.
Este avanzado sistema de carga te ofrece dos cómodas opciones: 60 minutos de funcionamiento después de una carga completa o una carga rápida para un afeitado.
