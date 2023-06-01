Buscar términos

      Limited Edition 9000 Series Afeitadora eléctrica en acero de grado espacial

      S9980/59

      Apurado superior* diseñado para durar

      Máxima durabilidad con cuchillas autoafilables fabricadas en acero similar al de la industria aeroespacial, diseñadas para mantenerse afiladas y resistir incluso las condiciones más exigentes. Disfruta de un nivel de afeitado apurado y una comodidad personalizada para la piel día tras día.

      Para un apurado superior*, incluso con barba de 5 días

      • Apurado apurado a la piel
      • Precisión de acero de grado espacial
      • Sensor protector de presión
      • Cabezales flexibles de 360 grados
      • Hasta 5 años de garantía*****
      Corta en cualquier dirección con las hojas de acero de acero de grado espacial

      Estas cuchillas rotatorias en 360° forjadas en acero de alto rendimiento y de grado espacial, y diseñadas para autoafilarse durante 2 años, cortan el pelo en todas direcciones para imitar el crecimiento natural del pelo.

      Máximo apurado con el sistema de afeitado Levanta y Corta

      Nuestra exclusiva tecnología rotatoria Levanta y Corta patentada levanta el vello suavemente de la raíz antes de cortarlo con precisión al ras de la piel (hasta a 0,00 mm de la piel) sin que las cuchillas toquen la piel.

      Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

      El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

      Se adapta a tus contornos con los cabezales flexibles 360-D

      Esta afeitadora eléctrica de Philips, diseñada para seguir los contornos de la cara y el cuello, dispone de cabezales totalmente flexibles que giran 360° para lograr un afeitado cómodo y apurado.

      Diseñada para durar: hasta 5 años de garantía*****

      Nuestras afeitadoras están diseñadas para ofrecer la máxima calidad e incluyen una garantía de 5 años para que puedas disfrutar de la máxima fiabilidad y rendimiento. Afeitado tras afeitado.

      Deslizamiento un 30 % más suave** con nanorrevestimiento SkinGlide

      Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %** para reducir la irritación.

      Se ajusta a la densidad de la barba con el sensor Power Adapt

      La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello facial inteligente que detecta la densidad del pelo 500 veces por segundo. El sensor de adaptación de corriente adapta automáticamente la potencia de corte para lograr un afeitado suave y sin esfuerzo.

      Mejora tu experiencia de afeitado con la aplicación Philips Shaving***

      Perfecciona tu afeitado al emparejar la afeitadora con la aplicación Shaving de Philips. Afeitado tras afeitado, realiza un seguimiento del progreso de tu piel, personaliza el afeitado y domina la técnica para conseguir un afeitado tan apurado como agradable a la piel.

      Limpieza a fondo en solo 1 minuto para obtener un afeitado higiénico

      Para obtener el mejor rendimiento durante más tiempo, la potente dosis de limpieza lubrica y limpia en profundidad la afeitadora en tan solo 1 minuto. La dosis es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua****. Es la dosis de limpieza más pequeña del mundo, que puedes guardar fácilmente y utilizar en cualquier lugar.

      Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

      Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.

      Recortador de precisión incorporado en el mango

      Completa tu look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora que, incorporado en su cuerpo, es la mejor manera de mantener el bigote y recortar las pantallas.

      Diseñado para cuidar de ti y del planeta

      Al sustituir el 30 % de nuestros plásticos internos por plástico reciclado, ahorramos toneladas de plástico virgen en la producción. Además, nuestras cuchillas están fabricadas en un 80 % de acero reciclado y se producen en una fábrica que usa un 100 % de energía renovable.

      Perfilador de barba de fácil montaje con 5 posiciones

      Cambia tu look con el perfilador de barba de fácil montaje. Elige entre 5 posiciones de longitud para crear desde una barba de tres días perfecta a una barba corta y bien recortada. Las puntas redondeadas y los peines-guía del perfilador están diseñados para evitar la irritación de la piel.

      Carga sin esfuerzo en un práctico y cómodo soporte

      Carga completamente la afeitadora en 1 hora en el soporte, diseñado para cargar y almacenar el dispositivo cómodamente.

      Pantalla OLED para notificaciones dinámicas de SkinIQ y de la afeitadora

      La primera afeitadora de Philips con pantalla OLED dinámica muestra todas las funciones y notificaciones de la afeitadora con animaciones nítidas y fluidas. La interfaz intuitiva incluye orientación SkinIQ, estado de la batería, consejos de limpieza y mucho más.

      Más de 60 minutos de afeitado sin cables una vez cargada por completo

      Este avanzado sistema de carga te ofrece dos cómodas opciones: 60 minutos de funcionamiento después de una carga completa o una carga rápida para un afeitado.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Soporte de carga
        SmartClick
        Moldeador de barba
        Funda
        Estuche de viaje
        Dosis de limpieza rápida
        • 1 cartucho incluido

      • Potencia

        Tiempo de funcionamiento
        60 minutos
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Carga
        • Carga completa en 1 hora
        • Carga rápida en 5 min
        Modo de apagado (sin accesorios)
        < 0,1 W

      • Diseño

        Acabado
        Elegancia atemporal
        Mango
        Mango y agarre ergonómicos
        Color
        Azul Adriático

      • Servicios

        Cabezal de repuesto
        Sustituir cada dos años por SH91
        2 + 3 años de garantía*****

      • Rendimiento de afeitado

        Seguimiento de contornos
        Cabezales flexibles de 360 grados
        Sistema de afeitado
        • Cuchillas de acero de grado espacial
        • Sistema Levanta y Corta
        Tecnología SkinIQ
        • Sensor control de movimiento
        • Sensor Power Adapt
        • Revestimiento Nano SkinGlide

      • Fácil de usar

        Wet & Dry
        Uso en seco y en húmedo
        Limpieza
        • Dosis de limpieza rápida sin cables
        • Se abre con un toque
        • Admite una limpieza al completo
        Pantalla
        Pantalla OLED avanzada

      • En comparación con su predecesora, la serie 9000 de Philips
      • *Comparado con material sin revestimiento
      • **Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019
      • * * * Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho
      • * * * * 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​

