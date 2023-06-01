Siempre la presión óptima con el sensor de protección de presión

El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.