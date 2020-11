Cepillo adecuado para pieles normales y sensibles

Tan suave con la piel sensible como la limpieza manual. Cerdas suaves y sedosas de diseño exclusivo que no rayan ni secan la piel. Las cerdas diseñadas especialmente son más delgadas y suaves que las del cabezal de cepillo normal, para ofrecer una experiencia de limpieza más suave y delicada especial para piel sensible.