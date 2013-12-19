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Descatalogado
220-240 V
Con el calienta biberón y comida para bebés eléctrico de Philips Avent, preparar la comida del bebé es una tarea rápida y sencilla. Sólo tiene que añadir agua y seleccionar el ajuste. El calientabiberones calienta 125 ml de leche a temperatura ambiente en 4 minutos aproximadamente
Gracias al calienta biberón y comida para bebés eléctrico de Philips Avent es muy sencillo preparar la comida del bebé. Calienta la comida de forma suave y uniforme garantizando que no se produzcan quemaduras.
3.9
de 4
30
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
esthersega
19/12/2013
España
perfecto
va fenomenal,lo he usado muchisimo con mis dos hijos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
marco08
20/02/2013
España
rápido y seguro para calentar
seguro, eficiente, fácil de limpiar, puedes calentar biberones y comida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
josmir
15/05/2012
España
Correo electronico
Estoy mun contenco con los equipos de philips, son fiables, faciles de usar y un servicio técnico fiable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Biberón no incluido con este producto