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Descatalogado

Philips AventCalienta biberón y comida eléctrico

SCF255/57

3.9
| (30) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Calienta de forma rápida y uniforme
El calienta biberón y comida para bebés Philips Avent es un método rápido y seguro para calentar la leche extraída y la comida del bebé, ya que calienta un biberón de 125 ml (a temperatura ambiente) en 4 minutos aproximadamente.
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Calientabiberones de uso rápido y fácil

Calienta de forma rápida y uniforme

  • 220-240 V

Para todos los biberones Avent, vasos Magic y tarritos

Para todos los biberones Avent, vasos Magic y tarritos

Simplemente añada agua y seleccione el ajuste

Simplemente añada agua y seleccione el ajuste

Con el calienta biberón y comida para bebés eléctrico de Philips Avent, preparar la comida del bebé es una tarea rápida y sencilla. Sólo tiene que añadir agua y seleccionar el ajuste. El calientabiberones calienta 125 ml de leche a temperatura ambiente en 4 minutos aproximadamente

Sin riesgo de quemaduras, seguro para el bebé.

Sin riesgo de quemaduras, seguro para el bebé.

Gracias al calienta biberón y comida para bebés eléctrico de Philips Avent es muy sencillo preparar la comida del bebé. Calienta la comida de forma suave y uniforme garantizando que no se produzcan quemaduras.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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3.9

de 4

30

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

19/12/2013

España

España

perfecto

va fenomenal,lo he usado muchisimo con mis dos hijos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

20/02/2013

España

España

rápido y seguro para calentar

seguro, eficiente, fácil de limpiar, puedes calentar biberones y comida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

15/05/2012

España

España

Correo electronico

Estoy mun contenco con los equipos de philips, son fiables, faciles de usar y un servicio técnico fiable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

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Avisos legales

  1. Biberón no incluido con este producto