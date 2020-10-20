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Philips Avent Calienta biberón y comida eléctrico
Descatalogado
Asistencia
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Manual de instrucciones
Todas (8)
¿Se puede descongelar la leche materna en un calentador?
Cuando el piloto parpadea, ¿la leche está lista?
¿El calentador mantendrá la leche a una temperatura controlada?
¿Cuánto se tarda en calentar la leche procedente del frigorífico?
¿Qué tipo de recipientes caben en el calientabiberones?
AdvancedVaporera/batidora 2 en 1