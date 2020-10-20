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Philips Avent Esterilizador a vapor para microondas
Descatalogado
Asistencia
SCF271/06
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Manual de instrucciones
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¿Cuánta agua debo añadir al esterilizador para microondas?
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
AdvancedVaporera/batidora 2 en 1