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Descatalogado
220-240V
Está comprobado que en los hospitales la esterilización a vapor es la forma más eficaz para combatir los gérmenes. Es por eso que este sistema le permite eliminar todas las bacterias nocivas y proteger a su bebé.
Sólo tiene que agregar agua y encenderlo, y el contenido quedará esterilizado y listo para usar en aproximadamente 8 minutos.
Pueden colocarse hasta seis mamaderas Avent de 260 ml o dos extractores Philips Avent y sus accesorios.
4.6
de 4
57
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
MiguelGuil1978
25/03/2012
España
Cojonudo
La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
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lilmummy18
14/11/2013
United Kingdom
does what you need it too and easy to use
I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF274/31 Electric Steam Steriliser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF274/31 Electric Steam Steriliser
YKim
07/07/2013
United Kingdom
Excellent product
I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.