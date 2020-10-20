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Calientabiberones y esterilizadores
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Philips Avent Express Esterilizador a vapor eléctrico
Descatalogado
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SCF274/26
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¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
¿Durante cuánto tiempo permanecen esterilizados los objetos una vez finalizado el ciclo?
¿Se pueden esterilizar otras marcas/productos en la unidad?
¿Dónde puedo conseguir ácido cítrico?
AdvancedVaporera/batidora 2 en 1
AventPinzas para esterilizador
Mi esterilizador se apaga una vez transcurridos 2 ó 3 minutos de iniciarse el ciclo. ¿Esto indica que no funciona correctamente?
Los biberones Natural de Avent no caben en mi esterilizador de Philips
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