Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Set portátil
Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.
La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.
La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.
4.2
de 4
18
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.