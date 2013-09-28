Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Incluye biberón de 125 ml
La succión suave del extractor de leche de Philips Avent imita el ritmo de succión natural del bebé y extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital*
El exclusivo cojín con masaje activo está diseñado para ayudar a estimular una bajada natural de la leche
Haga su vida más sencilla extrayendo leche directamente en cualquier biberón y recipiente de conservación de nuestra amplia gama Philips Avent para el frigorífico o congelador
4.3
de 4
45
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Barbarella
28/09/2013
España
practico y comodo...un imprescindible
es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
XIMEconPEQUES
21/12/2012
España
EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS
ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
05/04/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.