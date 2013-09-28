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  • Diseñado para su comodidad
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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF310/20

4.3
| (45) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Diseñado para su comodidad
El estrés o las prisas pueden dificultar la extracción y el suministro de leche. Nuestro extractor de leche materna SCF310/20 de Philips Avent se ha diseñado para aumentar su comodidad durante la extracción.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche que ofrece una comodidad óptima con cojín masajeador

Diseñado para su comodidad

  • Incluye biberón de 125 ml

Resultados clínicamente probados*

Resultados clínicamente probados*

La succión suave del extractor de leche de Philips Avent imita el ritmo de succión natural del bebé y extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital*

Cojín de 5 suaves pétalos masajeadores patentado

Cojín de 5 suaves pétalos masajeadores patentado

El exclusivo cojín con masaje activo está diseñado para ayudar a estimular una bajada natural de la leche

Sistema exclusivo para un fácil almacenamiento de leche

Sistema exclusivo para un fácil almacenamiento de leche

Haga su vida más sencilla extrayendo leche directamente en cualquier biberón y recipiente de conservación de nuestra amplia gama Philips Avent para el frigorífico o congelador

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

45

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

28/09/2013

España

España

practico y comodo...un imprescindible

es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

21/12/2012

España

España

EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS

ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

05/04/2012

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump

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Avisos legales

  1. Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.