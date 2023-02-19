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Descatalogado
Doble
Uso con cable
Extraiga más leche en menos tiempo* con un cojín que estimula el pecho para extraer la leche como si fuera un bebé. Se ajusta perfectamente tanto en el modo de estimulación como en el modo de extracción, y aplica la cantidad adecuada de estimulación y succión del pezón para proporcionar el máximo flujo de leche. Basado en los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER).*
Talla única universal. Dado que no todas las mujeres somos iguales, el cojín de silicona se flexiona suavemente para adaptarse al pezón. Se ajusta al 99,98 % de los tamaños* (hasta 30 mm).
Siéntate relajada durante la extracción, gracias a un diseño que te permite sentar en posición vertical, en lugar de tener que inclinar tu cuerpo hacia delante. Posición de extracción cómoda y clínicamente probada* Basado en los resultados de los ensayos clínicos de productos realizados a 20 participantes (2019); el 90 % aseguran sentirse cómodas en esta posición con el extractor eléctrico sencillo y el 95 % afirman lo mismo con el extractor eléctrico doble.
4.4
de 4
231
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
EVA G.
19/02/2023
España
Comprador verificado
Indispensable
El uso de este sacaleches en La lactancia con Mi bebé me cambió la vida y pude usarlo de forma práctica y asidua, me parece un aparato indispensable. Manejable y preciso, la única pega sería que tienes que estar muy recta para que no se te salga un poco la leche entre la silicosis y la boca de succión. Pero me parece cómodo.
Ventajas
Manejabilidad y silencioso
Contras
Postura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Cebris
27/03/2021
España
Parte de la promoción
Súper bueno
Recomiendo el producto súper sencillo y rápido y para limpiarlo muy fácil
Ventajas
Lo facil
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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2princesas
31/07/2020
España
Parte de la promoción
Un producto de 10*
Es de los mejores saca leches que he probado, anteriormente tube de otras marcas pero este le da 1000 vueltas. Es super comodo, no duele nada, no se nota la extraccion de leche. La bateria dura mucho. Volveria a comprarlo sin pensarlo dos veces. Su tamaño es perfecto y comoda al no ser grande. Puedes llevarlo al bolso a cualquier parte. Estoy muy contenta con el sacaleches
Ventajas
No se nota nada que esta extraiendo leche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Extractor de leche eléctrico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo de activación del reflejo de eyección de la leche, MER) de un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019) en comparación con los resultados de tiempo de activación de MER de un estudio de viabilidad realizado a 9 participantes (Países Bajos, 2018) con modelos anteriores de extractores Philips
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucásicos, EE. UU.); (3)Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).
Basado en los resultados de un cuestionario sobre un cojín 1k referente a un ensayo clínico realizado a 20 participantes (Países Bajos, 2019)
Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011