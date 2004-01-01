Buscar términos
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche, en cualquier lugar.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.
El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.
Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos. Crea el producto ideal para ti, siempre que lo necesites.
Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA*.
Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.
