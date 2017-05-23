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EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
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Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)
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Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
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Rapidez en la detección y medición de volúmenes
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Detección automática de vasos nutricios
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Detección automática de vasos nutricios
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Navegación precisa hasta el objetivo
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Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)
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Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
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Rapidez en la detección y medición de volúmenes
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Detección automática de vasos nutricios
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Navegación precisa hasta el objetivo
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¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8
¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8
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Para poder realizar ablaciones de tumor con éxito, sin afectar al tejido adyacente, es necesario disponer de información detallada sobre el tamaño del tumor, el área de ablación específica de la aguja y la ruta al objetivo.
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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XperGuide ofrece orientación de aguja de imagen 3D en vivo para ayudar en los procedimientos de aguja percutánea en el laboratorio de intervención. Superpone la fluoroscopía en vivo y los datos de imagen de tejido blando en 3D para proporcionar retroalimentación al objetivo y trayecto de la aguja.
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