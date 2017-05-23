Buscar términos

Nuevo

EmboGuide

Procedimiento guiado de embolización basado en el flujo de trabajo

Buscar productos similares

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹

Contáctenos
Características
A
Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)
EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
Leer más
A
Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.
Leer más
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.
Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.
Leer más
Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.
Detección automática de vasos nutricios
Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.

Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios
De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.
Leer más
Detección automática de vasos nutricios
Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.
Navegación precisa hasta el objetivo
Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.

Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo
EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.
Leer más
Navegación precisa hasta el objetivo
Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.
  • A
  • Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
  • Rapidez en la detección y medición de volúmenes
  • Detección automática de vasos nutricios
Ver todas las características
A
Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)
EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
Leer más
A
Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.
Leer más
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala
Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

Detección de lesiones comparable a la RM en la sala

XperCT Dual, una nueva versión de XperCT, ofrece detección de lesiones comparable a RM² en la sala de oncología. Las funciones de adquisición DualPhase* y DualView permiten la visualización simultánea de dos conjuntos de datos 3D adquiridos secuencialmente.
Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.
Leer más
Rapidez en la detección y medición de volúmenes
Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Rapidez en la detección y medición de volúmenes

Una herramienta de segmentación de lesiones 3D permite al usuario aislar las regiones en un volumen 3D de RM, TC o XperCT, mediante características específicas de la imagen.
Detección automática de vasos nutricios
Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.

Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios
De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.
Leer más
Detección automática de vasos nutricios
Detección automática de vasos nutricios

Detección automática de vasos nutricios

De acuerdo con el volumen 3D segmentado, EmboGuide analiza automáticamente la vasculatura de las lesiones y ofrece sugerencias sobre los vasos nutricios en las lesiones segmentadas. Los vasos nutricios detectados se anotan y añaden a la planificación.
Navegación precisa hasta el objetivo
Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.

Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo
EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.
Leer más
Navegación precisa hasta el objetivo
Navegación precisa hasta el objetivo

Navegación precisa hasta el objetivo

EmboGuide ofrece una función exclusiva de Guiado por imagen en tiempo real 3D durante el procedimiento. Genera una superposición y registro en tiempo real del volumen 3D en las imágenes de rayos X en tiempo real, que permite una navegación precisa del dispositivo o catéter hasta el objetivo de embolización.

Links

 

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

¹Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8

Miyayama

 

²Loffroy R. et al., (2012). Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 Feb;35(1):97-104.

Loffroy

Documentación

Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (1)

Folleto

Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (1)

Folleto

Ver toda la documentación

Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (1)

Folleto

  • *La función DualPhase está disponible con los sistemas Allura versión 8.2 o posteriores. Permite que XperCT ejecute dos estudios rotacionales con un intervalo de retraso definido por el usuario entre ambos.
  • 1. Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. Abril de 2013;24(4):501-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452552
  • 2. Loffroy R. et al., (2012). Cardiovasc Intervent Radiol. Febrero de 2012;35(1):97-104. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328023

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar