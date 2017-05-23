Detección de un 50% más de vasos nutricios de HCC que con angiografía de sustracción digital (DSA)

EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹