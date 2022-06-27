Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Dispositivo Philips Lumea IPL Prestige
    2632 reseñas

    Lumea IPL Serie 8000 Prestige Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

    Hasta un 92%* de reducción del vello en solo 3 tratamientos

    Precio de venta sugerido

    Este producto ya no está disponible
    Ver todos los modelos

    Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses¹

    Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con Lumea IPL Serie 8000. Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y orientación en la aplicación móvil Lumea IPL para conseguir una piel suave durante más tiempo.

    Fotografía del producto estándar Fotografía del producto alternativa Fotografía del producto alternativa

    Ahorra tiempo y esfuerzo

    Solo 2 veces al mes

    Obtén resultados rápidos, usándola tan solo cada dos semanas durante los primeros 4 tratamientos (a diferencia de otras marcas, que es todas las semanas). Después, solo tendrás que realizar retoques mensuales para mantener tus resultados desde la comodidad de tu hogar.

    Suave y cómodo

    Con tecnología SenseIQ

    Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

    Mayor comodidad y flexibilidad

    Cable extra largo

    Es muy cómoda de usar gracias a su cable extra largo que facilita el acceso a zonas díficiles.

    Guía de usuario Ficha de producto
    Imagen de función

    Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes

    Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.

    Imagen de función

    Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo

    Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

    Imagen de función

    Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL

    Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

    Imagen de función

    Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

    IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).

    Prueba y compra la IPL serie Prestige de Philips

    Suscripción a Try & Buy

    Sabemos que te encantará Lumea. Ahora puedes probarla durante el tiempo que quieras y después decidir si quieres pagar la cantidad restante o prefieres cancelar y devolver el dispositivo sin coste adicional.

    Tecnología

    Lumea IPL Serie 8000

    Mira el vídeo para saber más sobre Lumea IPL 8000

    Más información sobre Lumea

    Escoge tu Lumea IPL Serie 8000

    Comparar

    Opiniones

    Ayuda y asesoramiento de expertos

    ¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

    ¿Con qué edad puedo utilizar Philips Lumea?

    ¿Puedo usar Philips Lumea durante el embarazo o el periodo de lactancia?

    ¿Puedo utilizar Philips Lumea en la zona del bikini?

    ¿Por qué hay una burbuja de aire en el cristal de Philips Lumea?

    ¿Pueden aparecer efectos secundarios por el uso de Philips Lumea?

    ¿Es adecuada Philips Lumea para todos los tonos de piel y colores de vello?

    ¿Los hombres también pueden utilizar Philips Lumea?

    ¿Con qué frecuencia debo utilizar Philips Lumea?

    ¿Por qué al accesorio de mi Philips Lumea le falta el cristal?

    ¿Por qué el sistema Philips Lumea se calienta durante el uso?

    ¿Por qué debo eliminar el vello antes usar Philips Lumea?

    ¿Cómo puedo limpiar Philips Lumea?

    ¿Cómo sé cuál es la intensidad de luz de Philips Lumea adecuada para mí?

    ¿Obtendré mejores resultados si utilizo Philips Lumea con más frecuencia?

    ¿La luz de Philips Lumea es segura para la vista?

    ¿Cómo me preparo para un tratamiento con Philips Lumea?

    ¿Cómo consigo los resultados deseados con Philips Lumea?

    Servicio de atención al cliente y asistencia

    Obtén ayuda con tu producto Consulta manuales Descubre los mejores consejos y trucos para solucionar cualquier problema

    CustomerSupport

    Página de inicio de asistencia

    Consulta todos los temas de asistencia y muchos más

    MagnifyingGlass

    Encuentra un producto

    Busca por número de modelo y encuentra información específica del producto

    Clippin

    Compra piezas y accesorios

    Encuentra piezas y accesorios de tus productos

    Compara dispositivos de depilación IPL

    Comparar
    Lumea IPL Serie 8000 Prestige
    Lumea IPL Serie 8000 Prestige
    Selecciona el modelo

    Información legal

    ¹ Reducción media del vello después de 12 sesiones: 86% en la parte inferior de las piernas, 70% en la zona del bikini, 67% en las axilas
    ** Hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos al seguir el programa de tratamiento, probado en piernas, los resultados individuales pueden variar
    *** Reducción media del vello tras 12 tratamientos: 86% en la parte inferior de las piernas, 70% en el bikini, 67% en las axilas

    Ofertas exclusivas, solo para ti


    Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

    10€ de descuento en tu primera compra.*

    Acceso anticipado a las rebajas.

    Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    * Haz click aquí para leer los términos y condiciones del descuento

    Enlaces rápidos

    Asistencia de la tienda online
    Términos y Condiciones
    Buscar pedido
    Ponte en contacto con nosotros
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.