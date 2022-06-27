IPL o láser en casa y de forma profesional
Obtén resultados rápidos, usándola tan solo cada dos semanas durante los primeros 4 tratamientos (a diferencia de otras marcas, que es todas las semanas). Después, solo tendrás que realizar retoques mensuales para mantener tus resultados desde la comodidad de tu hogar.
Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.
Es muy cómoda de usar gracias a su cable extra largo que facilita el acceso a zonas díficiles.
Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.
Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.
Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.
IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).
