Tecnología Sonicare de nueva generación

Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare para ofrecerte una limpieza bucal verdaderamente completa y uniforme. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave de alto rendimiento en tus dientes y encías con hasta 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.