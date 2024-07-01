Tecnología Sonicare de nueva generación

Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare, que ofrece el cepillado más fiable y uniforme para conseguir siempre un resultado excelente. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave pero de alto rendimiento en tus dientes y encías con 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.