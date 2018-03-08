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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche individual

SCF302/01

4.2
| (18) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Diseñado para más comodidad
El exclusivo extractor de leche manual SCF302/01 de Philips Avent, libre de BPA, le asegura mayor eficacia. Además, se ha comprobado clínicamente que extrae más leche que los extractores eléctricos dobles de los hospitales*.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Extractor inspirado por la naturaleza

Diseñado para más comodidad

La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

Registra e imita su ritmo de extracción personal

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

18

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2
1

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 