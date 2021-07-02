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Extractores de leche y cuidado
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Philips Avent Extractor de leche individual
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SCF302/01
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo devolver el extractor y obtener un reembolso?
¿Con qué frecuencia se deben sustituir las piezas de silicona?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?
Protector de pezones
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Bolsas preesterilizadas para leche materna
AventCojín masajeador para extractor de leche
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Cuando está conectado el biberón, gotea leche de la rosca del extractor. ¿Por qué?
¿Por qué la leche se queda detrás del cojín de pétalos masajeadores?
La bomba no se enciende, ¿cuál es el problema?
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