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  • Mayor comodidad para comer fuera de casa
  • Mayor comodidad para comer fuera de casa
  • Mayor comodidad para comer fuera de casa
  • Mayor comodidad para comer fuera de casa
  • Mayor comodidad para comer fuera de casa

Descatalogado

Philips AventJuego de cubiertos para niños y funda de viaje, 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mayor comodidad para comer fuera de casa
El juego de cubiertos de viaje SCF718/00 de Philips Avent es la solución perfecta para las madres que deben salir con los bebés. El conjunto de cubiertos incluye tenedor y cuchara para niños a partir de 12 meses y una funda de viaje para mantener la higiene de los cubiertos en cualquier parte.
Ver todos los beneficios

Mantiene la higiene de los cubiertos fuera de casa

Mayor comodidad para comer fuera de casa

La primera cuchara y tenedor del bebé

Fácil sujeción para manos pequeñas: ideal para aprender a comer solos

Fácil sujeción para manos pequeñas: ideal para aprender a comer solos

Asas antideslizantes para una fácil sujeción, no se resbala del plato

Asas antideslizantes para una fácil sujeción, no se resbala del plato

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Esta reseña se realizó para SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Esta reseña se realizó para SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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