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Descatalogado
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Esta reseña se realizó para SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Esta reseña se realizó para SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+