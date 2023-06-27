Shaver series 9000

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Descatalogado

Shaver series 9000Cabezales de afeitado

SH90/60

2.8
| (255) Reseñas
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 9000.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas V-track Precision PRO

  • Se adaptan a S9000 (S9xxx)

  • Se adaptan a Star Wars SW97xx

  • Se adaptan a Star Wars SW67xx

Cabezales de repuesto para las afeitadoras de la serie 9000

Cabezales de repuesto para las afeitadoras de la serie 9000

Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las series 9000 (S9xxx) y 8000 (S8xxx) de afeitadoras, así como con los modelos SW9700 y SW6700 de Star Wars.

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días

Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte para barbas de 1 a 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

255

Reseñas

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Ventajas

Buen apurado sin dañar la piel

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado

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  1. Comparado con modelo anterior de Philips