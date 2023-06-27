Shaver series 9000

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Descatalogado
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
Cuchillas V-track Precision PRO
Se adaptan a S9000 (S9xxx)
Se adaptan a Star Wars SW97xx
Se adaptan a Star Wars SW67xx
Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las series 9000 (S9xxx) y 8000 (S8xxx) de afeitadoras, así como con los modelos SW9700 y SW6700 de Star Wars.
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte para barbas de 1 a 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
2.8
de 4
255
Reseñas
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Ventajas
Buen apurado sin dañar la piel
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Esta reseña se realizó para SH90/70 Cabezales de afeitado
Comparado con modelo anterior de Philips