No. Philips Lumea no se ha probado nunca en mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia y, por lo tanto, no se debe utilizar en esos casos. Philips ha trabajado con los mejores dermatólogos para desarrollar el sistema Lumea y han aconsejado que no se use este ni ningún otro método de depilación basado en luz durante el embarazo o la lactancia materna como medida de precaución para evitar efectos secundarios.