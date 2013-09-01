ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Acondicionador para afeitado humectante
  • Acondicionador para afeitado humectante

Descatalogado

NIVEAAcondicionador para afeitado

HS800/04

4.5
| (104) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Acondicionador para afeitado humectante
Loción humectante para afeitado para tu afeitadora Philips NIVEA FOR MEN. La fórmula está enriquecida con manzanilla y vitaminas para proteger tu piel y brindar una apariencia saludable.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Afeitadora NIVEA FOR MEN

Afeitadora NIVEA FOR MEN

HS8015/17

Afeitadora NIVEA FOR MEN

Afeitadora NIVEA FOR MEN

HS8020/17

Afeitadora NIVEA FOR MEN

Afeitadora NIVEA FOR MEN

HS8020/33

Afeitadora NIVEA FOR MEN

Afeitadora NIVEA FOR MEN

HS8040/17

Afeitadora NIVEA FOR MEN

Afeitadora NIVEA FOR MEN

HS8060/24

Sólo para la serie NIVEA FOR MEN HS8000 de Philips

Acondicionador para afeitado humectante

  • con Natural MICRO tec

Sistema con aplicador NIVEA FOR MEN

Sistema con aplicador NIVEA FOR MEN

El acondicionador humectante NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel

Sistema de rellenado

Sistema de rellenado

Rellená la afeitadora Philips NIVEA FOR MEN con la loción NIVEA FOR MEN directamente con el pote de recarga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

104

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

01/09/2013

España

España

Este producto tiene unas cualidades excelentes

Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

15/03/2013

España

España

perfecto

es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

29/09/2020

Portugal

Portugal

excelente

Porque considero um bom produto, as cabeças deslizam suavemente sobre a pele.

Ventajas

Não causa irritação e deixa a pele macia

Contras

Não encontro recargas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.