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Descatalogado
con Natural MICRO tec
El acondicionador humectante NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel
Rellená la afeitadora Philips NIVEA FOR MEN con la loción NIVEA FOR MEN directamente con el pote de recarga.
4.5
de 4
104
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
E6D7S2A1X0C54HP0
01/09/2013
España
Este producto tiene unas cualidades excelentes
Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
keket
15/03/2013
España
perfecto
es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado
29/09/2020
Portugal
excelente
Porque considero um bom produto, as cabeças deslizam suavemente sobre a pele.
Ventajas
Não causa irritação e deixa a pele macia
Contras
Não encontro recargas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba