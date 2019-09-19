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  • Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
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Philips AventExtractor de leche eléctrico sencillo

SCF332/31

4.6
| (94) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. Use nuestro silencioso extractor en cualquier situación y lugar, incluso con pilas. Resulta muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche eléctrico con cojín de pétalos de masaje

Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar

  • Extracción en cualquier momento y lugar

  • Incluye cojín masajeador suave

  • Tetina y biberón Natural

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

94

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

19/09/2019

Portugal

Portugal

A bomba de tirar o leite é tudo menos agressiva para a mãe

Posição: Com a bomba que tínhamos antes, a mãe tinha que se dobrar um pouco para que esta funcionasse corretamente e o leite descesse para o biberão. Com a bomba da Philips Avent isso não acontece. A mãe pode sentar-se direita e mais confortável. Intensidade: Esta máquina, por incrível que pareça, faz o mesmo que a Emma quando está a mamar. Primeiro começa a mamar rápido, depois mama mais devagar. É a mesma coisa com esta bomba. Assim que se liga, ela faz uma sucção mais rápida, depois quando começa a sair leite, podemos seleccionar entre 3 níveis de sucção. E tudo isto com total conforto para a mãe. Não estamos a falar de uma sucção exagerada, nem uma máquina a querer sugar o peito à força. A sucção é de facto suave, e por vezes menos dolorosa do que a sucção do próprio bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual

14/01/2019

Portugal

Portugal

Muito bom

Desde que trocaram a máquina está 5 estrelas a outra fazia muito baralho e não tirava leite quase nenhum está e muito rápida estou muito satisfeita obrigado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual

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11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

One of the best things I purchased!

I had trouble breastfeeding when we brought my daughter home from the hospital, so i expressed for a few days until we got the hang of feeding. This pump is so easy to use, and kind on sensitive and sore nipples! It allowed ny nipples to heal, so i could feed again a few days later. From day 1 of use, plenty of milk was produced, which only got better over time. Once feeding was established, i had a break from pumping (as it would have been an endless cycle of feeding and pumping with no break!). But 4 months later, i have come back to the pump so i can build up a stock of breastmilk, allowing my husband to do a feed or two. Even though there was a break, the pump was just as efficient and its getting regular use now. I believe that had i not had a decent pump to help me out in the begining, i would not be breastfeeding now. In summary, this is a kind and gentle breast pump. It is efficient, and does not hurt when used on sore and cracked nipples!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Single electric breast pump

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Esta reseña se realizó para SCF332/31 Single electric breast pump

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Avisos legales

  1. Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada con 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo de 2016, las madres otorgaron una puntuación media de 8,6 sobre 10 en comodidad de Philips Avent.

  2. Más leche: una investigación independiente demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT

  3. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011