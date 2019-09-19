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Extracción en cualquier momento y lugar
Incluye cojín masajeador suave
Tetina y biberón Natural
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.
4.6
de 4
94
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Rico
19/09/2019
Portugal
A bomba de tirar o leite é tudo menos agressiva para a mãe
Posição: Com a bomba que tínhamos antes, a mãe tinha que se dobrar um pouco para que esta funcionasse corretamente e o leite descesse para o biberão. Com a bomba da Philips Avent isso não acontece. A mãe pode sentar-se direita e mais confortável. Intensidade: Esta máquina, por incrível que pareça, faz o mesmo que a Emma quando está a mamar. Primeiro começa a mamar rápido, depois mama mais devagar. É a mesma coisa com esta bomba. Assim que se liga, ela faz uma sucção mais rápida, depois quando começa a sair leite, podemos seleccionar entre 3 níveis de sucção. E tudo isto com total conforto para a mãe. Não estamos a falar de uma sucção exagerada, nem uma máquina a querer sugar o peito à força. A sucção é de facto suave, e por vezes menos dolorosa do que a sucção do próprio bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual
Carina10
14/01/2019
Portugal
Muito bom
Desde que trocaram a máquina está 5 estrelas a outra fazia muito baralho e não tirava leite quase nenhum está e muito rápida estou muito satisfeita obrigado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual
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Claire4
11/04/2019
United Kingdom
One of the best things I purchased!
I had trouble breastfeeding when we brought my daughter home from the hospital, so i expressed for a few days until we got the hang of feeding. This pump is so easy to use, and kind on sensitive and sore nipples! It allowed ny nipples to heal, so i could feed again a few days later. From day 1 of use, plenty of milk was produced, which only got better over time. Once feeding was established, i had a break from pumping (as it would have been an endless cycle of feeding and pumping with no break!). But 4 months later, i have come back to the pump so i can build up a stock of breastmilk, allowing my husband to do a feed or two. Even though there was a break, the pump was just as efficient and its getting regular use now. I believe that had i not had a decent pump to help me out in the begining, i would not be breastfeeding now. In summary, this is a kind and gentle breast pump. It is efficient, and does not hurt when used on sore and cracked nipples!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Single electric breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF332/31 Single electric breast pump
Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada con 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo de 2016, las madres otorgaron una puntuación media de 8,6 sobre 10 en comodidad de Philips Avent.
Más leche: una investigación independiente demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT
Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011