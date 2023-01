Introduciendo el uso del chupete al recién nacido

Una vez que creas que tu bebé está listo para comenzar a usar un chupete, aquí encontrarás algunos consejos y pautas que pueden ayudarte a introducirlo de una forma efectiva: 1. El chupete no sustituye a la comida Si estás amamantando, es importante que cumplas con los horarios regulares de alimentación. En otras palabras, no permitas que el chupete sustituya ni retrase las tomas del recién nacido. La succión libera hormonas que facilitan la plenitud del bebé, así que asegúrate de poner el chupete solo como un medio para satisfacer las necesidades de chupar de tu hijo, bien después de las comidas o bien antes de dormir. 2. Haciendo que el bebé use el chupete: No lo fuerces Si el bebé no quiere el chupete, no hay razón para forzarlo. El chupete está destinado únicamente para consolar y relajar al bebé cuando está molesto o necesita chupar. 3. No ates nunca el chupete a ninguna parte Recuerda no atar nunca el chupete del bebé a ningún lugar. Esto incluye el cuello, las manos y la cuna del recién nacido. Prueba con los Peluches Snuggle de Philips Avent, un peluche que facilita que los bebés encuentren y sostengan su chupete y que es desmontable para facilitar su limpieza.