1. “Mi bebé no se engancha”

Engancharse puede llevar un poco de tiempo, por ello, no seas dura contigo misma ni con el bebé: ambos estáis en ello. La dificultad para engancharse es uno de los problemas más comunes de la lactancia materna y puede ser una de las razones por las que se siente dolor en los pezones a veces.

Si tu bebé no se engancha, puede derivar en varios problemas, por lo que es importante pedir la ayuda necesaria si como madre e hijo estáis luchando para lograr un buen enganche. Las pistas de que tu bebé puede no estar enganchándose correctamente al pecho pueden incluir lo siguiente: Sientes dolor en los pezones durante la toma.

El bebé solo está agarrándose al pezón

Los labios del bebé están hacia adentro

Escuchas chasquidos o sonidos fuertes de succión

El bebé se muestra frustrado después de intentar alimentarse

Conforme avanza el tiempo, el suministro de leche está disminuyendo, aunque lo alimentes a menudo

El bebé está perdiendo peso Consejos de lactancia a la hora de amamantar para facilitar el enganche: Crea un ambiente tranquilo. La clave para una sesión de alimentación cómoda es estar tranquila y relajada. Acuéstate en la cama con almohadas o siéntate en una silla cómoda.





Abrazar al bebé piel con piel. Coloca al bebé sobre tu pecho desnudo, entre sus senos, para relajar el contacto piel con piel.





No fuerces el enganche. Permite que el bebé tome la iniciativa durante las sesiones de lactancia. Querrás guiar y ayudar a tu recién nacido, pero realmente no deberías forzar el enganche.





Encuentra una posición cómoda. A veces el truco es saber qué posiciones funcionan y cuáles no. Explora las diferentes posiciones de lactancia que pueden ayudar a tu bebé a engancharse.





Utiliza una buena técnica de enganche. Comienza rozando tu pezón contra la nariz del bebé para activar sus sentidos. Esto ayudará a que el bebé abra bien la boca, lo que puede ayudar a que la aureola quede más en su boca.