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Descatalogado
Extrae más leche en menos tiempo
Incluye cojín masajeador suave
Bolsa de viaje y 2 biberones
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón o contenedor, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.
Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.
4.1
de 4
23
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Ventajas
Velocidad y comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Ventajas
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Tire-lait électrique double
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF334/31 Tire-lait électrique double
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Un 83 % de las madres lactantes confirma que el extractor eléctrico doble Philips Avent Comfort tiene un uso cómodo. Pruebas independientes realizadas en los hogares de 81 madres de EE. UU. en agosto de 2012.
Más leche: una investigación independiente demostró que puede existir una relación entre los niveles altos de confort y una mayor producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT
Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011