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  • Más comodidad y más leche en menos tiempo*
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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche eléctrico doble

SCF334/31

4.1
| (23) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche en menos tiempo*
El extractor de leche eléctrico doble Ultra Comfort es ideal para cuando no se dispone de mucho tiempo. Reduzca el tiempo de extracción y siéntese cómodamente mientras el suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. El extractor es silencioso y muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar.
Ver todos los beneficios
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marca recomendada por madres de todo el mundo1

Extractor de leche eléctrico doble con cojín de pétalos de masaje

Más comodidad y más leche en menos tiempo*

  • Extrae más leche en menos tiempo

  • Incluye cojín masajeador suave

  • Bolsa de viaje y 2 biberones

Postura de extracción cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón o contenedor, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Cojín masajeador suave con pétalos masajeadores

Nuestro cojín masajeador tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El icónico cojín de pétalos está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

23

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Ventajas

Velocidad y comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Ventajas

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Tire-lait électrique double

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF334/31 Tire-lait électrique double

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Un 83 % de las madres lactantes confirma que el extractor eléctrico doble Philips Avent Comfort tiene un uso cómodo. Pruebas independientes realizadas en los hogares de 81 madres de EE. UU. en agosto de 2012.

  2. Más leche: una investigación independiente demostró que puede existir una relación entre los niveles altos de confort y una mayor producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT

  3. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011