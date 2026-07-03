Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Extractores de leche y cuidado
Todas las series
Philips Avent Extractor de leche eléctrico doble
Descatalogado
Asistencia
SCF334/31
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport - English (US)
Manual de instrucciones
Todas (6)
¿Puedo utilizar mi extractor de leche Philips Avent con cualquier producto Avent?
¿El cojín de pétalos masajeadores más suave seguirá siendo eficaz para mí?
¿Puedo utilizar un extractor de leche de Philips Avent después de una cesárea?
¿Puedo utilizar un extractor de leche de Philips Avent de segunda mano?
¿El extractor de leche Comfort de Philips Avent está libre de BPA?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?
AventTapón de biberón
AventDiafragma de extractor de leche eléctrico
AventRosca del biberón
Accesorios lactanciaProtector para pezones
Almohadilla térmica 2 en 1
AventVálvula de extractor de leche
Protector para pezones
AventCuerpo del extractor de leche
AventCojín masajeador para extractor de leche
Niplette™
Mi extractor de leche eléctrico Philips Avent no succiona o succiona poco
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.