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PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Reseñas

Comparte tus recuerdos

¿Cuántas fotos digitales tienes en el ordenador? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de mostrar tus fotografías digitales con una calidad asombrosa y sin necesidad de utilizar un ordenador.

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Comparte tus recuerdos

  • LCD de 17,8 cm (7")

  • Relación de aspecto 16:9

Ver fotos en la unidad flash USB sin un ordenador

Un conector USB para visualizar y compartir fácilmente fotos almacenadas en la unidad flash USB.

Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 4

2

Reseñas

5
4
3
2

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Esta reseña se realizó para 8FF3FPW Cadre Photo

Esta reseña se realizó para 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Esta reseña se realizó para 6FF3FPW PhotoFrame

Esta reseña se realizó para 6FF3FPW PhotoFrame

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