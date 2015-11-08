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Descatalogado
7FF3FPW/00
Comparte tus recuerdos
¿Cuántas fotos digitales tienes en el ordenador? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de mostrar tus fotografías digitales con una calidad asombrosa y sin necesidad de utilizar un ordenador.
LCD de 17,8 cm (7")
Relación de aspecto 16:9
Un conector USB para visualizar y compartir fácilmente fotos almacenadas en la unidad flash USB.
Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.
RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.
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1.0
de 4
2
Reseñas
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Esta reseña se realizó para 8FF3FPW Cadre Photo
Esta reseña se realizó para 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Esta reseña se realizó para 6FF3FPW PhotoFrame
Esta reseña se realizó para 6FF3FPW PhotoFrame