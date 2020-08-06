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Descatalogado
BTB2515/12
Ideal para los sonidos que más te gustan
Disfruta más de tus listas de reproducción y podcasts. Redescubre tu colección de CD. Conecta prácticamente cualquier fuente mediante USB o la entrada de audio. Esta clásica microcadena te ofrece toda la música que necesitas y, además, con un gran diseño.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Máx. 15W
3.6
de 4
10
Reseñas
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Comprador verificado
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Ventajas
Ontvangst dab+
Contras
Muziek kwaliteit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-07-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Ventajas
prachtig geluid, bas mooi diep,
Contras
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-10-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-09-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem
Fecha de uso 2019-09-01