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Descatalogado

Microcadena

BTB2515/12

3.6

| (10) Reseñas

Ideal para los sonidos que más te gustan

Disfruta más de tus listas de reproducción y podcasts. Redescubre tu colección de CD. Conecta prácticamente cualquier fuente mediante USB o la entrada de audio. Esta clásica microcadena te ofrece toda la música que necesitas y, además, con un gran diseño.

Ver todos los beneficios

Ideal para los sonidos que más te gustan

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Máx. 15W

Altavoces Bass Reflex de 2 vías con tonos graves más ricos

Dimensiones de la unidad principal: 220 x 104 x 242 mm

Dimensiones de los altavoces: 150 x 238 x 125 mm

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

10

Reseñas

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Ventajas

Ontvangst dab+

Contras

Muziek kwaliteit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-07-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Ventajas

prachtig geluid, bas mooi diep,

Contras

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-10-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-09-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTB2515 Micromuzieksysteem

Fecha de uso 2019-09-01

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