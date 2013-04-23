Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incorpora una base para iPod/iPhone y USB directo para los dispositivos portátiles. Ya sea con el montaje en pared o en el soporte de sobremesa, el sistema simplemente tiene un aspecto sensacional.
Base para iPod/iPhone
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.7
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
almo62
23/04/2013
France
Comprador verificado
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne
JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Micro music system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM2055 Micro music system