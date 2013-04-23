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Descatalogado

Microcadena

DCM2055/12

2.7

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incorpora una base para iPod/iPhone y USB directo para los dispositivos portátiles. Ya sea con el montaje en pared o en el soporte de sobremesa, el sistema simplemente tiene un aspecto sensacional.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • Base para iPod/iPhone

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.7

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

5

23/04/2013

France

France

Comprador verificado

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne

23/04/2013

France

France

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Microchaîne

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.

In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Micro music system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2055 Micro music system

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