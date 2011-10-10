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Descatalogado
Protege la pantalla de tu iPad
Utiliza una lámina transparente para proteger la pantalla táctil de cristal de tu iPad. Prácticamente invisible pero perceptiblemente diferente, nuestro protector de pantalla no alterará la revolucionaria pantalla IPS para que disfrutes de las imágenes nítidas, claras y vivas desde cualquier ángulo.
Transparente
para iPad
La película transparente añade una capa de protección invisible contra los arañazos y el polvo a la pantalla del dispositivo. Funciona mediante la adhesión estática, para poder ponerla y quitarla con facilidad sin dejar restos adhesivos.
Utiliza la tarjeta de aplicación incluida para eliminar cuidadosamente las burbujas que puedan haber quedado atrapadas bajo la película protectora durante la colocación de la misma.
Puesto que el protector de pantalla funciona con adhesión estática, se puede poner, cambiar de posición y quitar fácilmente sin dejar restos adhesivos en la pantalla del dispositivo.