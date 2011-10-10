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Descatalogado

Protector de pantalla

DLN1716/10

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| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Protege la pantalla de tu iPad

Utiliza una lámina transparente para proteger la pantalla táctil de cristal de tu iPad. Prácticamente invisible pero perceptiblemente diferente, nuestro protector de pantalla no alterará la revolucionaria pantalla IPS para que disfrutes de las imágenes nítidas, claras y vivas desde cualquier ángulo.

Ver todos los beneficios

con un protector de pantalla transparente

Protege la pantalla de tu iPad

  • Transparente

  • para iPad

Película transparente para una protección invisible de la pantalla

La película transparente añade una capa de protección invisible contra los arañazos y el polvo a la pantalla del dispositivo. Funciona mediante la adhesión estática, para poder ponerla y quitarla con facilidad sin dejar restos adhesivos.

Tarjeta de aplicación incluida para una aplicación sencilla

Utiliza la tarjeta de aplicación incluida para eliminar cuidadosamente las burbujas que puedan haber quedado atrapadas bajo la película protectora durante la colocación de la misma.

Adhesión estática para poner y quitar la película fácilmente

Puesto que el protector de pantalla funciona con adhesión estática, se puede poner, cambiar de posición y quitar fácilmente sin dejar restos adhesivos en la pantalla del dispositivo.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 387.3 kB
  • 26 November 2023

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