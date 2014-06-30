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Descatalogado

Auriculares

FX3BK/00

Graves enriquecidos

El diseño elegante, ligero, compacto y plegable hace que estos auriculares sean perfectos para guardarlos y llevarlos a cualquier parte. Las suaves almohadillas ovaladas te permiten llevarlos durante horas sin que los notes.

Ver todos los beneficios

con diseño plegable ligero

Graves enriquecidos

  • Supraaural

  • Negro

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves fuertes y un sonido potente.

Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los auriculares FX en una bola para facilitar su transporte y almacenamiento.

Las almohadillas alrededor de la oreja proporcionan un aislamiento del ruido que bloquea el sonido exterior

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves fuertes y un sonido potente.

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