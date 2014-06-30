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Descatalogado
FX3BK/00
Graves enriquecidos
El diseño elegante, ligero, compacto y plegable hace que estos auriculares sean perfectos para guardarlos y llevarlos a cualquier parte. Las suaves almohadillas ovaladas te permiten llevarlos durante horas sin que los notes.
Supraaural
Negro
Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves fuertes y un sonido potente.
Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los auriculares FX en una bola para facilitar su transporte y almacenamiento.
Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves fuertes y un sonido potente.
Opiniones