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Descatalogado
HTB7255D/12
Disfruta de películas y música con un sonido perfecto
El nuevo sistema de cine en casa 2.1 con Blu-ray 3D HTB7255D de Philips ofrece una claridad inigualable en la reproducción de audio y una experiencia de sonido Surround realmente convincente. Prepárate para enriquecer tus películas y música favoritas con nuevas dimensiones.
Amplificador de clase D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi y Bluetooth® incorporados
500 W
Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.
El nuevo motor CinemaPerfect HD de Philips ofrece Full HD cuádruple para mejorar más que nunca la reproducción de vídeo. El motor inteligente aumenta la nitidez y reduce el ruido que se produce cuando el vídeo se comprime en formato MPEG. Junto con el procesamiento del color mejorado, el motor produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.
3.3
de 4
6
Reseñas
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Sí, recomiendo este producto
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DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Comprador verificado
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Ventajas
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Contras
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Fecha de uso 2019-03-08
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Fecha de uso 2019-03-08
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