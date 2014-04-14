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Descatalogado

Sistema de cine en casa Blu-ray 2.1 en 3D

HTB7255D/12

3.3

| (6) Reseñas

Disfruta de películas y música con un sonido perfecto

El nuevo sistema de cine en casa 2.1 con Blu-ray 3D HTB7255D de Philips ofrece una claridad inigualable en la reproducción de audio y una experiencia de sonido Surround realmente convincente. Prepárate para enriquecer tus películas y música favoritas con nuevas dimensiones.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de películas y música con un sonido perfecto

  • Amplificador de clase D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi y Bluetooth® incorporados

  • 500 W

Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores

Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo de alta resolución

CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo de alta resolución

El nuevo motor CinemaPerfect HD de Philips ofrece Full HD cuádruple para mejorar más que nunca la reproducción de vídeo. El motor inteligente aumenta la nitidez y reduce el ruido que se produce cuando el vídeo se comprime en formato MPEG. Junto con el procesamiento del color mejorado, el motor produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

6

Reseñas

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Sí, recomiendo este producto

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Ventajas

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Contras

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Fecha de uso 2019-03-08

Esta reseña se realizó para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Fecha de uso 2019-03-08

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