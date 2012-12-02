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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3539/12

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Potente sonido Surround

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3539 de Philips. Los altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Ver todos los beneficios

de los altavoces compactos

Potente sonido Surround

  • DVD

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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