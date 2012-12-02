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Descatalogado
Potente sonido Surround
La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3539 de Philips. Los altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.
DVD
Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes