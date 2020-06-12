ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

Sistemas de cine en casa 2.1

HTS7200/12

3.4

| (117) Reseñas

Claridad en todos los detalles de sonido

Forma parte de la nueva experiencia de alta definición con este sistema de cine en casa con reproductor de Blu-ray con un diseño de aluminio y cristal. Los altavoces con tweeters de cúpula blanda integrados ofrecen una calidad de sonido excepcional. Ver películas nunca volverá a ser lo mismo.

Ver todos los beneficios

con la reproducción de Blu-ray Disc

Claridad en todos los detalles de sonido

  • Reproducción de Blu-ray Disc

Tweeters de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz

Tweeters de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz

Los altavoces de medio rango de cúpula suaves reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces.

Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista

Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista

Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

FullSound™ para dar vida a su música MP3

FullSound™ para dar vida a su música MP3

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

117

Reseñas

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Ventajas

Todo...

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Fecha de uso 2018-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Fecha de uso 2018-06-12

01/12/2016

Nederland

Nederland

Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.

Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 home cinema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 home cinema

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design

Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 Home Entertainment

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 Home Entertainment

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.