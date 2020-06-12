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Descatalogado
HTS7200/12
Claridad en todos los detalles de sonido
Forma parte de la nueva experiencia de alta definición con este sistema de cine en casa con reproductor de Blu-ray con un diseño de aluminio y cristal. Los altavoces con tweeters de cúpula blanda integrados ofrecen una calidad de sonido excepcional. Ver películas nunca volverá a ser lo mismo.
Reproducción de Blu-ray Disc
Los altavoces de medio rango de cúpula suaves reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces.
Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada de virtualización de audio que produce un sonido Surround rico y absorbente desde un sistema de dos altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.
La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.
3.4
de 4
117
Reseñas
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Ventajas
Todo...
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Fecha de uso 2018-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Fecha de uso 2018-06-12
Delft50
01/12/2016
Nederland
Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.
Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 home cinema
DV36
22/04/2014
Deutschland
Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design
Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 Home Entertainment
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7200 2.1 Home Entertainment