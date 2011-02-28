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Garantiza una recepción segura dentro de la casa y en los alrededores y reduce al mínimo las interferencias de cualquier otro dispositivo.
Interferencia mínima de otros vigilabebés.
Puede ajustar los niveles de sonido y volumen para que pueda oír si el bebé se ríe, grita o tiene hipo
La pinza para el cinturón le proporciona movilidad y le deja las manos libres.
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5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
28/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD481/00 Vigilabebés analógico
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.