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Philips AventVigilabebés analógico

SCD481/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Oiga a su bebé

Garantiza una recepción segura dentro de la casa y en los alrededores y reduce al mínimo las interferencias de cualquier otro dispositivo.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Alcance hasta 200 m

Oiga a su bebé

Interferencia mínima de otros vigilabebés

Interferencia mínima de otros vigilabebés.

Elija el mejor nivel de sonido para el entorno

Elija el mejor nivel de sonido para el entorno

Puede ajustar los niveles de sonido y volumen para que pueda oír si el bebé se ríe, grita o tiene hipo

La pinza para el cinturón le proporciona movilidad y le deja las manos libres

La pinza para el cinturón le proporciona movilidad y le deja las manos libres

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Opiniones

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5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

28/02/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD481/00 Vigilabebés analógico

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 