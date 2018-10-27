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  • Siente los graves con BASS+
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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHE4305BK/00

3
| (2) Reseñas
Siente los graves con BASS+
Disfruta de un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran aislamiento del sonido y estabilidad al llevarlos puestos, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.

Diseño ergonómico para que disfrutes de la máxima comodidad

Diseño ergonómico para que disfrutes de la máxima comodidad

Diseño ergonómico con forma ovalada y tubos en ángulo para un ajuste cómodo y natural. Te permiten seguir escuchando durante horas con total comodidad.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El mando a distancia fácil de utilizar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Casque avec Micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Esta reseña se realizó para SHE4305WT Casque avec Micro

Esta reseña se realizó para SHE4305WT Casque avec Micro

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