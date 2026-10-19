ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

La cafetera espresso Philips me indica que debo eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean

Existen un par de motivos por los que la cafetera espresso Philips le indica que debe eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean. Consulte las posibles soluciones que se indican a continuación. Tenga en cuenta lo siguiente: Es importante que tenga en cuenta que si ya está utilizando un filtro de agua AquaClean, en determinado momento después de 8 ciclos de filtrado deberá eliminar los depósitos de cal de la cafetera.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2330/10, EP3347/90, EP3343/50. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia