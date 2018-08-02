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  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
  • Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone

Descatalogado

Radiodespertador

AJT5300W/12

3.3
| (8) Reseñas
Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone
Comienza el día a tope de carga con el AJT5300W. Este radio reloj funciona también como altavoz inalámbrico para transmitir música desde cualquier dispositivo Bluetooth. Gracias a la base integrada, podrás cargar cualquier smartphone, iPhone o Android, mientras duermes.
Ver todos los beneficios

Disfruta de música inalámbrica y carga tu smartphone

  • Bluetooth®

  • Carga universal

  • Alarma dual

  • Sintonización digital, FM

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil

Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil

Este altavoz incluye un puerto USB, por lo que si tu smartphone se está quedando sin batería en casa o fuera de ella, te permite transferir la batería almacenada en el altavoz a un dispositivo móvil.

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.3

de 4

8

Reseñas

3
2

02/08/2018

België

België

Comprador verificado

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Radiowecker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Radiowecker

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio

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