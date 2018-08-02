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Descatalogado
AJT5300W/12
Bluetooth®
Carga universal
Alarma dual
Sintonización digital, FM
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.
Este altavoz incluye un puerto USB, por lo que si tu smartphone se está quedando sin batería en casa o fuera de ella, te permite transferir la batería almacenada en el altavoz a un dispositivo móvil.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.3
de 4
8
Reseñas
skippytje
02/08/2018
België
Comprador verificado
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Radiowecker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Radiowecker
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJT5300W Klokradio