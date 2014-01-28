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Descatalogado
Disfruta de la potencia total del cine en casa
Este sistema te ofrece sonido Surround e imágenes de alta definición con un diseño elegante y un acabado metal de aluminio de alta calidad. Los altavoces ofrecen un sonido Surround de alta fidelidad para ofrecerte una experiencia cinemática en tu casa.
Reproducción de Blu-ray Disc
El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán tu experiencia de entretenimiento en alta definición.
Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.
Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.
3.9
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS7540 5.1 home cinema