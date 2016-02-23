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Descatalogado
Asistencia
HTS7540/12
Descatalogado
No puedo acceder al contenido BD-live en mi reproductor Philips.
Mi HTS Philips se inicia cuando enciendo mi TV.
No puedo cambiar la resolución de salida de mi Philips HTS.
La carpeta BUDA apareció en mi USB después de conectarme al sistema Philips.
Mi reproductor Philips no reproduce archivos .mkv.
El contenido BD-Live tarda mucho en cargar en reproductor Philips.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto